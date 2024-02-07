Ида Галич высказалась о критике Никиты Кологривого в адрес коллег: «Растормошил тусовку»

Ида Галич не раз оказывалась в скандальных ситуациях. Она знает, что такое критика общественности. Недавно подобные эмоции испытал Никита Кологривый. Он дал ряд интервью, в которых сделал громкие заявления. Актер раскритиковал многих коллег. В том числе, он прошелся по Саше Бортич, у которой нет профессионального образования. Также артист осудил молодых коллег по сериалу «Слово пацана», которы сразу завысили гонорары после выхода картины.

Многие посчитали, что Никита ведет себя некрасиво. А Галич встала на его сторону. Она считает, что актер мастерски перевел внимание общественности на себя.

«Мне, кстати, Никита импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку. Он с блеском перебил разговоры о "Слове пацана" и смог перетянуть одеяло на себя», – заявила телеведущая.

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Она считает, что Кологривый использует хорошую тактику, когда то дает зрителю что-то хорошее, то плохое. Ида уверена, что именно это заставляет людей наблюдать за ним, так как все ждут чего-то нового.