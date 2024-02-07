Королевский эксперт Иэн Тернер заявил, что короля Карла III растрогал визит сына Гарри: «Сказал ему навести мосты с Уильямом»

После того, как у короля Карла III обнаружили онкологическое заболевание, в Великобританию стали съезжаться родственники. Даже принц Гарри отложил все дела и сразу прилетел из-за океана. Он приехал без жены Меган Маркл, которая осталась в США с детьми.

Когда рыжеволосый принц покинул родину и отказался отказался от своих обязанностей, у него стали напряженными отношения с братом Уильямом. Он также отдалился от своего отца. Но теперь герцог Сассекский провел время с королем. Инсайдеры заверяют, что Карл III был тронут воссоединением с младшим сыном. Отмечается, что он даже дал ему важный совет.

Королевский эксперт Иэн Тернер заявил, что король посоветовал ему помириться и со старшим братом.

«Может ли это быть началом примирения? Сейчас об этом можно говорить только в теории, но Карл хочет вернуть Гарри. Он сказал ему навести мосты с Уильямом», — заявил Иэн, пишет Fox News.

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А вот королевский биограф Кристофер Андерсен уверен, что на данный момент происходит важнейший момент в истории. Он считает, что братья забудут про свои разногласия, чтобы не волновать своего папу. Приезд Гарри, по его словам, может способствовать улушению отношений. Общая беда может помочь королевской семье объединиться.