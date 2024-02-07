Андрей Малахов поделился архивным фото с Ириной Шейк на Олимпиаде: «Вспоминали ее детство в Еманжелинске»

Андрей Малахов привык быть в центре событий. 7 февраля он напомнил, что прошло 10 лет с Олимпийских игр в Сочи. Тогда телеведущий смог не только встретиться с Ириной Шейк, но и пообщаться с ней. Он выложил архивное фото с топовой моделью. Малахов признался, что им было что обсудить.

«Несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: «Go Russia!», «Нас не догонят!». Сейчас, спустя 10 лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать! Вечером того дня сидели в Bosco Cafе в Сочи и вспоминали ее детство в Еманжелинске и мое в Апатитах», — поделился он.

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Также журналист отметил, что не может поверить, что с того дня прошло столько лет. Напомним, что Шейк уже давно живет в США. Она растит дочку Лею. Модель рассталась с Брэдли Купером и перебралась в Нью-Йорк. Она регулярно дефилирует на подиумах в Европе. В свои 38 лет Ирина остается востребованной в своей профессии.