51-летний стилист Владислав Лисовец впервые рассказал о том, что был женат

Владислав Лисовец никогда не говорил о личной жизни. Он умалчивал о романах и своих симпатиях. Но на днях стилист приехал в Минск, где снялся в шоу «Сто вопросов взрослому». Школьники смогли расспросить его на самые разные темы. Он признался, что у него, возможно, есть дети. Владислав рассказал про двух дочек, но в их воспитании он не участвовал.

Эксперт в моде пояснил, что мама девочек сначала заявила ему, что это его дети, а потом стала утверждать, что дочки не его. Также Лисовца спросили, был ли он женат.

«Да, конечно. В 1997 или в 1998 году. Один раз — первый и последний!» — сказал стилист.

Он не стал делится подробностями. Потом у звездного гостя поинтересовались, везет ли ему в любви. Владислав взял паузу, а потом ответил отрицательно. Также он рассказал, что сейчас сего сердце не занято.

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