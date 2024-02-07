Знакомые Крутого признались, что композитор уехал в США ради семьи: «Через пару недель Игорь Яковлевич вернется»

Игорь Крутой на днях оказался в Майами. Он улетел в Америку вслед за Наташей Королевой. Но в окружении композитора не понимают, почему это вызвало бурю обсуждений. Они подчеркнули, что музыкант уже давно живет на две страны. Главной причиной его поездки стала семья, которую он захотел навестить. Друзья артиста напомнили, что там живут его мама и жена с дочками.

«Здесь у него много дел, которые нужно решать. Через пару недель Игорь Яковлевич вернется. Нужно решать вопросы, связанные с фестивалем. Последние пару лет его не проводили. Но в этом году, вероятно, фестиваль состоится», — сказали в окружении Крутого, пишет «МК».

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Напомним, что жена композитора Ольга имеет недвижимость в Нью-Джерси и Майами. В США живут родные многих артистов — от Игоря Николаева до Наташи Королевой.