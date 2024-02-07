В Минске стилист Лисовец рассказал о взрослых дочерях, которых не воспитывал: «Мне сказали, что это мои дети»

Владислав Лисовец обычно говорит о работе, но предпочитает не затрагивать личную жизнь. Но на днях он снялся в шоу «Сто вопросов взрослому» на белорусском телевидении. Школьники задали гостю самые разные вопросы.

Он ответил юному интервьюеру, который поинтересовался у стилиста, если у него дети. Лицовец дал неожиданный ответ. Он признался, что у него есть дочки, но при этом эксперт не уверен, что они действительно его. Знаток моды отметил, что не участвовал в их воспитании.

«У меня есть. Говорят, скажем так, есть. Две взрослые девочки. Которые сперва были мои, потом стали не мои. Понимаете, да, какая история? То есть мне сказали, что это мои дети, а потом через какое-то время сказали: «Нет, извини, это не твои дети». Естественно, я на это очень обиделся и не принимал никакого участия. Я их знаю, не могу сказать, что они супер на меня похожи. Хотя, может быть, что-то и есть», — поделился Владислав.

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Он добавил, что с мамой детей у него случилась связь в молодости. Стилист подчеркнул, что она странно себя повела. Лисвец считает, что только мама девочек знает, кто их папа. По всей видимости, после этого у него не возникло желания заводить детей. Хотя он признался, что был женат.