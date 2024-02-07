Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышеву в его день рождения: «Я всегда рядом»

Татьяна Навка много лет не только дружит с Петром Чернышевым, но и работает. Накануне она поздравила его с 53-летием. Фигуристка решила прервать молчание и поддержать спортсмена, который переживает сложный период. Спортсменка намекнула, что он мечтает, чтобы его жена Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, выздоровела.

«Просто желаю тебе здоровья, благополучия, счастья, исполнения всех заветных желаний и мечт! Чтобы твоя самая главная заветная мечта обязательно исполнилась! Я всегда рядом, спасибо, что ты есть», — заявила Навка.

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А вот родные самого Чернышева не поздравили его, по крайне мере публично. Давно ходят слухи, что у него напряженные отношения с детьми Заворотнюк от предыдущего брака, Анной и Майклом.

Петр регулярно выступает на льду. Он старается зарабатывать деньги, чтобы обеспечить семью. Спортсмен растит четырехлетнюю дочку Милу.