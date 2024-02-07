Телеведущая Бузова высмеяла Тарасова на съемках шоу: «Его уже не знают, а раньше знали»

Ольга Бузова уже восемь лет состоит в разводе с Дмитрием Тарасовым. Порой она вспоминает про бывшего мужа, но говорит о нем не в лучшем свете. На этот раз певица заговорила о нем в новом шоу «Это нормально?».

Она захотела заговорить о личном. Артистка высмеяла своего экс-мужа, дав понять, что без нее футболист перестал быть популярным. Звезда уверена, что о спортсмене бы все забыли, если бы не она.

«Мой бывший муж Дмитрий Тарасов. Его уже не знают, а раньше знали. Зачем я про него напомнила? Никто бы не вспомнил. Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды», — заявила Ольга.

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Ей удалось рассмешить Диброва и гостей в студии. Ее слова спровоцировали шквал аплодисментов. Напомним, что после развода телеведущая так и не устроила личную жизнь. А у Тарасова счастливый брак с Анастасией Костенко, которая родила ему троих детей. Скоро у пары должен появиться на свет четвертый ребенок.