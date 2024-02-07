Алла Пугачева может лишиться недвижимости в России из-за Максима Галкина*

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Она переехала в Израиль с семьей. Но в России у нее с мужем Максимом Галкиным* осталась недвижимость. И теперь они могут ее лишиться, так как Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в УК РФ о конфискации имущества за фейки.

А так как Галкин* не раз делал выпады в сторону России и не стеснялся критиковать страну, в которой жил, он может лишиться замка в деревне Грязь, который строил семь лет. Юморист пытается продать роскошную недвижимость за миллиард рублей, но покупатель так и не нашелся.

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Также артист может потерять и другую недвижимость, если его затронут поправки в законах. У него есть трехкомнатной квартирой в ЖК «Царское село» в Москве. К слово, апартаменты стоят около 45 миллионов рублей, пишет KP.RU.

Но у Максима* есть возможность уберечь недвижимость в России. Он может переписать ее на родственников, тогда жилье не смогут отнять.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.