Лиза Моряк объяснила, почему улетела на Новый год в Дубай с мужем Сариком Андреасяном: «Почти месяц мы плавали в море»

В одном из недавних интервью Лиза Моряк призналась, почему они с Сариком Андреасяном отмечали Новый год в Дубае. По словам актрисы, это была идея ее мужа. Сарик вырос в большой семье и считает, что такие праздники нужно проводить с близкими.

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«Почти месяц мы плавали в море, радовались мелочам, по вечерам дружно играли в карты на желание», — отметила Лиза.

В поездку супруги взяли с собой и младшую сестру Моряк, а также няню. У пары подрастает общая дочка Элизабет. В таких путешествиях, как считает актриса, важно быть несерьезным, веселиться и шалить.