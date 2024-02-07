Лиза Моряк объяснила, почему улетела на Новый год в Дубай с мужем Сариком Андреасяном: «Почти месяц мы плавали в море»

В одном из недавних интервью Лиза Моряк призналась, почему они с Сариком Андреасяном отмечали Новый год в Дубае. По словам актрисы, это была идея ее мужа. Сарик вырос в большой семье и считает, что такие праздники нужно проводить с близкими.
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«Почти месяц мы плавали в море, радовались мелочам, по вечерам дружно играли в карты на желание», — отметила Лиза.
В поездку супруги взяли с собой и младшую сестру Моряк, а также няню. У пары подрастает общая дочка Элизабет. В таких путешествиях, как считает актриса, важно быть несерьезным, веселиться и шалить.
«На наш взгляд, легкость, юмор и искренность — это важные составляющие настоящей любви», — заверила возлюбленная Сарика Андреасяна.
Лиза Моряк с дочкой Элизабет. Фото: соцсети, скриншот
Нянчиться с дочкой Лизе Моряк помогают бабушки и няни. Иначе, по словам актрисы, она не смогла бы вернуться на съемочную площадку. Пока жене режиссера удается подстраиваться под график. И все благодаря коротким съемочным дням. Так Лиза успевает провести время дома с ребенком.
По материалам Hello!