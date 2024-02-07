Ивлеева отсудила у мебельной компании из Петербурга 6 тысяч рублей

Настя Ивлеева смогла выиграть суд. Блогерша летом прошлого года подала иск на мебельную компанию PLYwood. Она заказала себе гардеробную больших размеров и внесла предоплату, но потом менеджер перестал выходить на связь, а сайт компании перестал работать.

Телеведущая решила не оставлять мошенников безнаказанными. Она потребовала через суд выплатить ей компенсацию в размере 1 079 586 рублей. Потом выяснилось, что злоумышленники обманули и других людей.

Накануне Ивлеева выиграла дело в арбитражном суде города Санкт-Петербурга. Ее иск был удовлетворен, правда, не в том объеме, на который рассчитывала бывшая жена Элджея, пишет KP.RU. Также сообщается, что блогерше удалось вернуть себе мизерную часть. Суд, по данным Telegram-канала Shot, обязал вернуть ей минимальную сумму — 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

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Напомним, что после вечеринки у блогерши возникло много проблем. С ней хотят судиться общественники, которые посчитали мероприятие неподобающим. А недавно Настя Ивлеева подала иск на 4,6 миллионов рублей против компании, которая производила ее энергетики.