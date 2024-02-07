Ивлеева отсудила у мебельной компании из Петербурга 6 тысяч рублей

Настя Ивлеева в суде узнала, что она не единственная пострадавшая от данных лиц. Фото: Global Look Press 

Организатор скандальной вечеринки Настя Ивлеева получила компенсацию от мебельной компании, которая не сделала ей гардеробную.

Настя Ивлеева смогла выиграть суд. Блогерша летом прошлого года подала иск на мебельную компанию PLYwood. Она заказала себе гардеробную больших размеров и внесла предоплату, но потом менеджер перестал выходить на связь, а сайт компании перестал работать. 

Телеведущая решила не оставлять мошенников безнаказанными. Она потребовала через суд выплатить ей компенсацию в размере 1 079 586 рублей. Потом выяснилось, что злоумышленники обманули и других людей. 

Накануне Ивлеева выиграла дело в арбитражном суде города Санкт-Петербурга. Ее иск был удовлетворен, правда, не в том объеме, на который рассчитывала бывшая жена Элджея, пишет KP.RU. Также сообщается, что блогерше удалось вернуть себе мизерную часть. Суд, по данным Telegram-канала Shot, обязал вернуть ей минимальную сумму — 6048 рублей неустойки и 133 рубля госпошлины.

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Напомним, что после вечеринки у блогерши возникло много проблем. С ней хотят судиться общественники, которые посчитали мероприятие неподобающим. А недавно Настя Ивлеева подала иск на 4,6 миллионов рублей против компании, которая производила ее энергетики. 

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