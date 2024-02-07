Лиза Моряк о съемках с мужем-режиссером Сариком Андреасяном: «Он дает свободу»

Лиза Моряк в недавнем интервью рассказала о том, как ей работается в паре с мужем-режиссером Сариком Андреасяном. Так, знаменитость дала понять, что у большинства режиссеров жены выступают как актрисы, однако большая редкость, когда удается создать творческий тандем.

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Лиза считает, что в наше время далеко не достаточно быть просто любимой женщиной и музой. Тут важно владеть профессией, играть те роли, в которых ты действительно хорош. Говоря о муже, актриса намекнула, что Сарик Андреасян в год производит как продюсер до 20 проектов. И лишь в небольшой части из них они взаимодействуют вместе, понимая, что их тандем принесет что-то новое и важное.

Своего мужа Лиза Моряк считает вдохновляющим режиссером.

«На съемочной площадке он дает актерам свободу, благодаря этому они становятся соавторами истории и перестают быть лишь функцией. Именно такой подход, на мой взгляд, привел его к успеху», — уточнила она.

Кстати, Лиза Моряк снялась в новой мелодраме Сарика Андреасяна «Онегин» вместе с Виктором Добронравовым. Актриса дала понять, что именно зритель будет решать, удалась ли ей эта роль. Однако жена Сарика подметила, что ей близка по духу Татьяна. Она также находит большое удовольствие в одиночестве.

«И время, проведенное с близкими, для меня намного важнее, чем внешняя суета. Но самое важное, что Татьяна — верна и преданна своему чувству. И это нас роднит», — заверила Лиза Моряк.

По материалам Hello!