Елену Блиновскую перевели в обычную камеру в СИЗО

По поступившей информации, Елену Блиновскую все-таки перевели в обычную камеру в СИЗО. Блогерша находится в помещении с людьми «одного уровня». Также королеве-марафонов удалось справиться с депрессией. Какого-либо недовольства Блиновская не выражает.

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Елену отправили в четырехместную камеру московского СИЗО «Печатники». Рядом с ней три девушки, среди которых кандидат и доктор наук. По поводу такого «соседства» уже высказалась и сама блогерша, дав понять, что ее сокамерницы, это женщины одного с ней уровня образования и развития.

Как пишет Telegram-канал Shot, перед тем, как отправить Елену Блиновскую в обычную камеру из карантинной, у нее взяли анализы и провели необходимый осмотр. Медики не выявили у блогерши каких-либо проблем со здоровьем или недомоганий. В беседе с общественниками Елена Блиновская дала понять, что чувствует себя спокойно, девушка улыбалась и вела непринужденный диалог.

Ранее блогерша пыталась обжаловать свой полуторомиллиардный штраф от ФНС. Однако представители налоговой сослались на составленную документацию, всего 28 томов дела весом 30 кг, с доказательной базой. С этими документами в течение месяца должны ознакомиться юристы королевы-марафонов.