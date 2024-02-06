«Подозрительное сходство»: россияне удивились, увидев дочь Стоцкой, которая выросла копией Киркорова

Анастасия Стоцкая играет в мюзиклах. В свое время она подружилась с Филиппом Киркоровым, когда попала в мюзикл «Чикаго». Артистка до сих пор тепло общается с королем отечественной эстрады. У нее растут дети: 12-летний сын Александр и шестилетняя дочка Вера. Обычно она редко показывает своих наследников.

Ранее поклонники не раз замечали, что ее старший наследник очень похож на Киркорова. У него такие же большие глаза, темные волосы, овальное лицо. А на днях Стоцкая решила выложить фото с дочкой. Она запечатлела кроху, которая сидела на диване и пыталась играть на гитаре. У Веры были распущены темные волосы. Она уверенно держала в руках инструмент.

И теперь пользователи Сети были изумлены. Они заметили, что девочка похожа не только на Киркорова, но и на его дочь Аллу-Викторию.