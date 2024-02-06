«Подозрительное сходство»: россияне удивились, увидев дочь Стоцкой, которая выросла копией Киркорова

Анастасия Стоцкая играет в мюзиклах. В свое время она подружилась с Филиппом Киркоровым, когда попала в мюзикл «Чикаго». Артистка до сих пор тепло общается с королем отечественной эстрады. У нее растут дети: 12-летний сын Александр и шестилетняя дочка Вера. Обычно она редко показывает своих наследников.
Ранее поклонники не раз замечали, что ее старший наследник очень похож на Киркорова. У него такие же большие глаза, темные волосы, овальное лицо. А на днях Стоцкая решила выложить фото с дочкой. Она запечатлела кроху, которая сидела на диване и пыталась играть на гитаре. У Веры были распущены темные волосы. Она уверенно держала в руках инструмент.
И теперь пользователи Сети были изумлены. Они заметили, что девочка похожа не только на Киркорова, но и на его дочь Аллу-Викторию.
Вера и Алла-Виктория оказались похожи. Фото: соцсети Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова
«Это уже совсем подозрительно», – сказал GIGokik.
«Не похожи они на мужа, прям как близняшки детям Фили», – заявила viktoriia_bogomolova_.
«Дочка копия Киркоров», – посчитала cvetlanka_malysh.
«Дети такие копии Фили», – согласилась mariya_sukhopara.
«Мелкая вылитая Алла-Виктория», – написала ecapsmai.
Отметим, что Стоцкая признавалась, что была влюблена в Филиппа Бедросовича. Ее поражало то, как ее поддерживал. Однако певица не раз опровергала сплетни, кто ее дети от короля отечественной эстрады. Артистка не перестает повторять, что их папа бизнесмен Cергей Абгарян. В 2023 году певица с ним развелась после 13 лет брака.
Анастасия Стоцкая с сыном и дочкой редко выходит в свет. Фото: соцсети Анастасии Стоцкой
Сам Киркоров в одном из интервью также признавался, что мог бы жениться на Стоцкой. Но он заверил, что его остановил лишь тот факт, что на тот момент его связывали официальные отношения с Аллой Пугачевой.
Анастасия не отрицала, что дети похожи на ее друга. Но она отмечала, что и сам певец имеет с ней общие черты. Звезда мюзиклов уверена, что люди просто говорят то, во что им хочется верить. Также Стоцкая говорила, что ее поражает тот факт, что ее сын очень похож на сына Киркорова.
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Но несколько лет назад ей предлагали сделать ДНК-тест, но она отказалась. После двух разводов она не спешит снова играть свадьбу. Но уже около двух лет у нее роман с коллегой Александром Казьминым. Они даже вместе выходили в свет. У 34-летнего артиста нет своих детей.
Анастасия Стоцкая приходит на праздники в особняк Филиппа Киркорова. Фото: соцсети Анастасии Стоцкой
Напомним, что у Филиппа Бедросовича дети появились благодаря суррогатной матери. Его дочке Алле-Виктории 12 лет. Она родилась в Майами. А сыну Мартину 11 лет. Певец не жалеет денег на своих наследников. Дома у него есть целый игровой городок для них. А учатся дети Киркорова в престижной московской гимназии – «Хорошколе». За них он отдает около трех миллионов рублей в год.
Также артист берет их с собой в путешествия и покупает брендовые подарки. Поклонники переживают, что он может избаловать своих наследников. В 2022 году в Сети обсуждали видео, на котором дочь Киркорова недовольно закатывает глаза, когда Мартин дарит ей набор масок и другой косметики для лица на день рождения.