Милоша Биковича в сериале «Белый лотос» заменят на болгарского актера Джулиана Костова

Милош Бикович лишился роли в популярном проекте. Фото: Global Look Press

HBO нашли замену сербскому актеру Милошу Биковичу в новом сезоне «Белый лотос».

Милош Бикович построил успешную карьеру в родной Сербии и в России. Недавно поклонники актера радовались, что его утвердили на роль в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Он должен был сыграть русского тренера по йоге. Но потом неожиданно его убрали из проекта. 

А теперь стало известно, что компания HBO нашли замену сербскому актеру. Его роль досталась актеру из Болгарии Джулиану Костову, пишет Deadline.

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Его фильмография не так богата, как у Милоша. Он получил диплом выпускника Тилбургского университета в Нидерландах, переехал жить в Великобританию. Его дебют случился в 2013 году в  боевике «Красный код». Добавим, что по предварительным данным третий сезон «Белого лотоса выйдет уже к началу 2025 года.

Джулиан Костов живет в Великобритании. Фото: Global Look Press

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