Милоша Биковича в сериале «Белый лотос» заменят на болгарского актера Джулиана Костова

Милош Бикович построил успешную карьеру в родной Сербии и в России. Недавно поклонники актера радовались, что его утвердили на роль в новом сезоне американского сериала «Белый лотос». Он должен был сыграть русского тренера по йоге. Но потом неожиданно его убрали из проекта.

А теперь стало известно, что компания HBO нашли замену сербскому актеру. Его роль досталась актеру из Болгарии Джулиану Костову, пишет Deadline.

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Его фильмография не так богата, как у Милоша. Он получил диплом выпускника Тилбургского университета в Нидерландах, переехал жить в Великобританию. Его дебют случился в 2013 году в боевике «Красный код». Добавим, что по предварительным данным третий сезон «Белого лотоса выйдет уже к началу 2025 года.