Алексей Чадов вместе с сыном от Агнии Дитковските и своим братом навестил маму в день ее рождения

Алексей Чадов снимается в кино, как и его брат Андрей Чадов. Однако вместе увидеть их можно крайне редко. Но 5 февраля актер решил отправится в гости к своей маме Галине Петровне, которая отмечала день рождения. Родные собрались, чтобы ее поздравить.

Артист взял с собой девятилетнего сына Федора от Агнии Дитковските. Он воссоединился с братом, который пришел со своей женой, моделью Анастасией Виноградовой, которая на 15 лет его моложе. Они окружили именинницу, которая сидела за столом.