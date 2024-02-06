Алексей Чадов вместе с сыном от Агнии Дитковските и своим братом навестил маму в день ее рождения

Алексей Чадов снимается в кино, как и его брат Андрей Чадов. Однако вместе увидеть их можно крайне редко. Но 5 февраля актер решил отправится в гости к своей маме Галине Петровне, которая отмечала день рождения. Родные собрались, чтобы ее поздравить.
Артист взял с собой девятилетнего сына Федора от Агнии Дитковските. Он воссоединился с братом, который пришел со своей женой, моделью Анастасией Виноградовой, которая на 15 лет его моложе. Они окружили именинницу, которая сидела за столом.
Алексей Чадов с братом, сыном, мамой. Фото: соцсети Алексея Чадова
«Любим тебя, мамуля», — написал Алексей.
Многие подписчики восхитились хрупкой мамой актера, которая является инженером. Папа Чадова, Александр, погиб на стройке в результате несчастного случая. После этого Галина Петровна искала возможность, чтобы прокормить семью. Ее сыновья также постарались осовоить профессию актера, чтобы иметь хороший заработок.