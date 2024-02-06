Кушанашвили заявил, что Кудрявцева повторила ошибку Лолиты, плеснув воду в лицо многодетной матери

Лера Кудрявцева недавно оказалась в центре скандала, когда на передаче Андрей Малахова плеснула водой из стакана в лицо многодетной матери, которая ранее бросила одного из своих детей.

После этого многие стали критиковать телеведущую за импульсивный поступок. Отар Кушанашвили высказался о случившемся. Он хорошо знает Леру, так как они не раз работали вместе. Но несмотря на дружбу, колумнист осудил ее за сделанное на передаче.

«Она наступила на те же грабли, что и Лолита Милявская. Она думала, что уважение к ней миллионов трудящихся Страны Советов непреклонно, как небесная твердь, но нет. Люди помнят, руководствуются классической идиомой: «От любви до ненависти один шаг». Лера Кудрявцева, ровно, как и Милявская, ну и все помельче калибром, выглядевшие жалко на той самой голой вечеринке, поняла, что переборщила», — заявил Кушанашвили.

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По его мнению, у Леры был другой вариант развития событий. Уже после съемок программы она могла выразить недовольство женщине. Отар отметил, что не понимает, зачем вообще телеведущей понадобилось так себя вести. Он считает, что удовольствия она от этого не получила. Своими рассуждениями журналист поделился в YouTube-канале «Каково?».