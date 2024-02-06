Журналист Полупанов заявил, что Орбакайте осталась без директора: «Шансов гастролировать по России у нее нет»

Кристина Орбакайте в марте собиралась гастролировать по Сибири, но ее тур отменился. Дело в том, что концерты певицы стали отменять один за другим из-за жалоб общественных активистов, которые выступили против ее выступлений.

А 6 февраля появилась информация, что она также лишилась своего директора Александра Качана, который также работает с певцом SHAMAN. Об этом рассказал журналист Владимир Полупанов.

«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее всё меньше шансов работать в России», — высказался Владимир.

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Он также добавил, что у Орбакайте останется возможность петь на частных мероприятиях и закрытых вечеринках, пишет «Радиоточка НСН». Напомним, что ранее стало известно, что артистка теперь собирается дать концерты летом в Израиле, где живет Алла Пугачева.