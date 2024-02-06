Принц Гарри прилетел к больному раком королю Карлу III в Великобританию без Меган Маркл

Накануне Великобританю потрясла новость, что король Карл III болен раком. Теперь ему предстоит курс лечения, поэтому его обязанности временно будут исполнять сын принц Уильям и королева-консорт Камилла. Впервые за долгое время решил приехать на родину принц Гарри. Он вылетел из Лос-Анджелесе самым ранним рейсом, когда узнал о диагнозе отца. Он прилетел в Лондон, где его до дворца сопровождала полицейская машина.

Примечательно, что Меган Маркл не полетела с мужем. Она осталась в особняке в Монтесито, рядом с Санта-Барбарой. Герцогиня Сассекская воспитывает двоих детей: четырехлетнего Арчи и двухлетнюю Лилибет. Пока она не собирается покидать дом, хотя в Калифорнии объявлена угрозу наводнений из-за экстремальной погоды.

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Пока эксперты лишь обсуждают, как долго принц Гарри пробудет в Лондоне. Многие надеются, что его приезд поможет наладить отношения с отцом Карлом III и с братом принцем Уильямом, пишет Daily Mail.