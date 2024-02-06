Певица Полина Гагарина призналась, что для съемок фильма «Летучий корабль» ее гримировали несколько часов

Полина Гагарина не только строит карьеру певицы, но и иногда снимается в кино. 8 марта на экраны выйдет сказочный фильм «Летучий корабль». Главным продюсером семейной картины стал Алексей Учитель. Он признался, что был сложности в съемках с Водяным, которого сыграл Сергей Гармаш.

А вот Гагарина рассказала, что ей приходилось несколько часов тратит на грим. Ей досталась роль Леди Джейн. При этом на съемки артистка согласилась не раздумывая.

«Это все удивительно, начиная от читки, заканчивая этим километровым рыжим париком, который надевался на меня часами. Надеюсь, что этот фильм останется навсегда, как и мультфильм. Это искусство, а оно должно оставлять след в вечности», – поделилась Полина.

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Режиссером фильма стал сын Учителя Илья. Он постарался, чтобы все костюмы актеров выглядели впечатляюще. Илья не стал утаивать, что сначала его пугали все сложности, но он смог проделать внушительную работу. Также режиссер был строг. Только на съемку танца героини Гагариной в клетке было потрачено около 8 часов, пишет KP.RU.