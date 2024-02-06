В Тбилиси отменили моноспектакль Анатолия Белого*

Анатолий Белый* уехал в Израиль и пытается зарабатывать за границей. Примечательно, что 9 февраля он должен был выступить в рамках моноспектакля в Тбилиси, но его отменили.

По официальной версии организаторов мероприятий в Грузии, моноспектакль не состоится «из-за проблем с логистикой». Поясняется, что грузинская авиакомпания Georgian airways отменила все рейсы Тель-Авив – Тбилиси в феврале.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако многие усомнились, что именно эта причина стала главной в отмене спектакля, так как есть рейсы других авиакомпаний, которые летают по данному маршруту. Отмечается, что возможно моноспектакль не состоялся, так как не были распроданы билеты. Белому* удалось продать чуть меньше половины зала. И это при том, что приезд артиста начали рекламировать еще в декабре.

Стоимость билетов была относительно небольшая 1500 – 4000 рублей, пишет KP.RU. Добавим, что ранее в других странах также отменяли этот моноспектакль.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.