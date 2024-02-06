Певец Юлиан высказался по поводу отъезда Королевой в США: «Наташу травят абсолютно незаслуженно»

Юлиан отреагировал на новость, что Наташа Королева улетела в США. Он отметил, что певице пишут настоящие мерзости. Артист недоумевает, почему людям так легко написать плохое, а вот хорошее уже почти никто не пишет. По мнению Юлиана, сначала нужно понять, почему она улетела,а уже потом делать выводы. К слову, Наташа отправилась в Америку, чтобы побывать на юбилее своей мамы Людмилы Порывай.

«Наташу травят абсолютно незаслуженно. Она – очень ранимый и солнечный человек. Поэтому таких гадких комментариев в свой адрес она явно не заслуживает», – высказался певец.

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Он также считает, что его коллегу нужно лишь похвалить за то, как она относится к родителям. Артист подчеркнул, что путешествовать никто не запрещал, а мама для любого человека - святое, пишет «МК». Юлиан заверил, что плохо пишут о Королевой только злые люди.