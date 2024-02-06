Певец Сергей Жуков стал одним из продюсеров в шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ

Не так давно Тина Канделаки объявила, что намерена перезапустить «Фабрику звезд» на ТНТ. 6 февраля стало известно, что одним из продюсеров шоу «Новая фабрика звезд» станет Сергей Жуков. Он будет наставником для участников проекта.

Как отметили в пресс-службе, Канделаки долго уговаривала артиста принять участие в перезапуске шоу. Сам Жуков вспомнил, что когда вышли первые «Фабрики», его группа «Руки вверх» едва не распалась. По его словам, в то время везде были юные фабриканты, а прежние коллективы стали терять популярность.

По словам Жукова, сначала он отказался участвовать в перезапуске шоу, но Тине удалось его переубедить. Певец считает, что таким образом закроет свой гештальт.

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Также добавим, что музыкальный проект, как и в оригинальном варианте, позволит молодым и неизвестным исполнителям прославиться, получить опыт от мэтров и блеснуть на сцене, завоевав любовь публики.