Сестра Михаила Боярского заявила, что актер приехал в Мариинскую больницу Петербурга для обследования

Михаил Боярский за последние месяцы несколько раз попадал в больницу. 6 февраля появились слухи, что актер снова был госпитализирован. Его заметили в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в конце 2023 года он перенес инфаркт. Теперь многие переживают за состояние артиста, которому 74 года. Но на связь с журналистами вышла сестра актера Екатерина. Она заверила, что с Боярским все нормально. По ее словам, артист просто приехал на плановое обследование.

«Да, изначально планировали проверить состояние здоровья», – сказала сестра звезды, пишет spb.KP.ru.

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Напомним, что после перенесенного инфаркта Михаил Сергеевич вскоре вернулся в театр. Он 31 декабря играл для зрителей в постановке «В этом милом старом доме». Рядом с ним находятся родные, которые всегда его поддерживают.