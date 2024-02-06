Равшана Куркова показала свою подросшую дочку Самиру: «Мамина болтушка»

Равшана Куркова в 2023 году стала мамой во второй раз. Лишь спустя месяц она призналась, что у нее родилась дочка Самира. А вот про отца девочки артистка до сих пор предпочитает умалчивать. А от ресторатора у нее растет сын Гаспар, которому уже три года.

6 февраля Равшана решила показать новое фото наследницы. Она выложила кадр, где малыша сидит дома и смотрит в камеру большими глазами.

«Мамина болтушка», – отметила актриса.

Она также призналась, что в этот день родилась ее бабушка. Куркова выложила архивное фото своих бабушки и дедушки, а также дяди, который в то время был ребенком.