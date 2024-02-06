Равшана Куркова показала свою подросшую дочку Самиру: «Мамина болтушка»

Равшана Куркова наслаждается материнством. Фото: Global Look Press

Актриса Равшана Куркова поделилась редким фото с 11-месячной дочкой.

Равшана Куркова в 2023 году стала мамой во второй раз. Лишь спустя месяц она призналась, что у нее родилась дочка Самира. А вот про отца девочки артистка до сих пор предпочитает умалчивать. А от ресторатора у нее растет сын Гаспар, которому уже три года. 

6 февраля Равшана решила показать новое фото наследницы. Она выложила кадр, где малыша сидит дома и смотрит в камеру большими глазами. 

«Мамина болтушка», – отметила актриса. 

Она также призналась, что в этот день родилась ее бабушка. Куркова выложила архивное фото своих бабушки и дедушки, а также дяди, который в то время был ребенком. 

Самира скоро отметит первый день рождения. Фото: соцсети Равшаны Курковой

«У бабушки сегодня день рождения. На фото она с моим дедушкой, а на руках у них мамин брат, в честь которого меня назвали», – поделилась звезда. 

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Поклонники отметили, что Самира похожа на дедушку. Другие увидели в ней сходство с дядей Равшаны. 

Напомним, что артистка не любит говорить о личной жизни. Она не рассказывает о том, с кем состоит в отношениях. 

Равшана Куркова показала бабушку и дедушку. Фото: соцсети Равшаны Курковой

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