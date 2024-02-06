Принц Уильям и королева Камилла разделят обязанности Карла III, который начал лечиться от рака

После недавней госпитализации и операции врачи диагностировал у короля Карла III рак. Об этом накануне объявил Букингемский дворец. Король не будет исполнять свои обязанности, пока проходит курс лечения.

Стало известно, что королева-консорт Камилла и принц Уильям разделят обязанности правителя Великобритании.

В этой ситуации особенно сложно будет принцу Уэльскому, так как недавно его жена Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и теперь проходит реабилитацию. На то время, пока она восстанавливается, Уильяму придется ее обязанности взять на себя.

Остальные работающие члены семьи продолжат ездить на официальные встречи и появляться на публичных мероприятиях.

К слову, после известия о болезни короля его сын принц Гарри решил прилететь в Лондон. Его рейс должен прибыть уже 6 февраля. Рыжеволосый принц намерен пообщаться с папой и провести с ним время.

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А его жена Меган Маркл осталась в Монтесито, где приглядывает за детьми: четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. сообщает The Sun.

Отмечается, что для королевы-консорта известие о болезни мужа стало ударом, но она готова его поддерживать на каждом этапе пути к выздоровлению и быть рядом.