Певица Вера Брежнева после обвинений Виктории Бони обратилась к хейтерами: «Смотрите в меня, ищите себя»

Вера Брежнева уже два года живет за границей. Она стала давать концерты в Европе. Певица больше не приезжает в Россию. На днях Виктория Боня рассказала, что ее другу как-то предлагали провести время в компании поп-дивв, но сумма в 100 тысяч долларов его не устроила. По словам телеведущий, именно столько стоит свидание с Верой.

Артистка напрямую не комментировала слова Бони. Но накануне она поделилась серией фото, на которых красовалась в наряде из розового шифона. Она обратилась к хейтерам.

«Все, что вам нравится во мне - это вы! Все, что вам не нравится во мне - это тоже вы! Во мне, как в зеркале, отражаются миллионы! И каждый видит во мне себя! Свои сильные и слабые стороны, свои страхи и желания! Все, что восхищает и раздражает. Все, что притягивает и отталкивает, что возбуждает и умиляет! Это все вы! Смотрите в меня, ищите себя! Я вас люблю. Я есть любовь большая и яркая», – написала звезда.

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Напомним, что Вера Брежнева рассталась с Константином Меладзе. Она не стала озвучивать причину развода.