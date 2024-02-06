Жена Игоря Вдовина Елена Николаева вновь беременна: «Вошла в это состояние абсолютно счастливой»

Будущая дважды мама дала понять, что чувствует себя прекрасно и находится в полной гармонии со всем, что ее окружает.

«Второй раз вошла в это состояние абсолютно счастливой», — добавила Елена Николаева.

Напомним, первому совместному ребенку Елены Николаевой и Игоря Вдовина, сыну Александру, в декабре исполнилось два года.

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