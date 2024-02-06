Жена Игоря Вдовина Елена Николаева вновь беременна: «Вошла в это состояние абсолютно счастливой»

59-летний экс-супруг балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин готовится вновь стать отцом. Сына или дочку бизнесмену и преподавателю подарит его молодая супруга — 38-летняя ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева.
В микроблоге она запечатлелась с сыном Александром. Елена Николаева смело обнажила округлившийся животик и объяснила, почему с недавних пор тяготеет к одежде свободного кроя.
«Оливье и селедочка под шубой, как аргументы внезапной любви к оверсайзу, больше не проходят. Нравится мне быть беременной, что и говорить», — сообщила о второй беременности Елена Николаева в микроблоге.
Елена Николаева показала округлившийся животик. Фото: соцсети Елены Николаевой
Будущая дважды мама дала понять, что чувствует себя прекрасно и находится в полной гармонии со всем, что ее окружает.
«Второй раз вошла в это состояние абсолютно счастливой», — добавила Елена Николаева.
Напомним, первому совместному ребенку Елены Николаевой и Игоря Вдовина, сыну Александру, в декабре исполнилось два года.