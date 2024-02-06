В 61 год умер актер сериала «Глухарь» Александр Симонец

6 февраля стало известно, что умер Александр Симонец. О печальной новости сообщили в Амурском областном театре драмы, где он служил. Отмечается, что актер ушел скоропостижно. Его не стало в 61 год в городе Благовещенске, где он жил. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Многие его знали по ролям в сериалах. Он отметился в картинах «Дружная семейка», «Глухарь», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Возвращение Мухтара» и других проектах.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Коллеги артиста признаются, что Александр был человеком интеллигентным, обаятельным и очень искренним. Пока дата и место похорон актера неизвестны.