Кристина Орбакайте собралась на гастроли в Израиль после отмены концертов в России

Кристина Орбакайте лишилась работы на родине. Фото: Global Look Press

52-летняя певица Кристина Орбакайте решила выступить в четырех городах Израиля.

Кристина Орбакайте накануне отемнила тур по городам России. Это произошло после того, как несколько концертов певицы отменили по требованию общественников, которым пришлось не по душе, что дочка Аллы Пугачевой живет в США, а на заработки приезжает на родину. 

И теперь артистка решила отправится в Израиль. 6 февраля стало известно, что она в продажу поступили билеты на ее концерты в четырех израильских городах. Туда она планирует отправится в июне. 

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Первое шоу Орбакайте намерена дать в Хайфе,а потом уже в Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве. К слову, стоят билеты от 6,5 до 10,5 тысяч рублей. Добавим, что в 2023 году певица уже ездила в Израиль. Она посетила концерты местных исполнителей, как специальный гости. Артистка и сама там выступала. 

Напомним, что в Израиле живет ее мама Пугачева с детьми и мужем. Для Кристины это также будет возможность увидеться с родными. 

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