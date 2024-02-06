Композитор Игорь Крутой уехал в США к своей пожилой маме

Игорь Крутой уже давно стал популярным исполнителем и создателем многих хитов. 6 февраля стало известно, что он покинул Россию. Артист отправился в США. Он часто туда ездит, так как там живут его родные. Крутой на этот раз хочет увидеть свою пожилую маму Светлану Семеновну. Скоро она отметит свой юбилей. Композитор хочет быть рядом с ней в этот важный день.

К слову, несмотря на свой возраст, мама Игоря Яковлевича ведет активный образ жизни. Она стала учиться английский язык в 80 лет и теперь прекрасно говорит на иностранном языке. А два года назад она пережила операцию, так как сломала ноги в двух местах, пишет KP.RU.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что одновременно с Крутым уехала в США Наташа Королева. Она тоже совершила путешествие ради мамы Людмилы Порывай. Артистка тоже хочет посетить день рождения родительницы, которое будет в феврале.