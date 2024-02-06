Беременная Анастасия Костенко заявила, что соскучилась по родам

Вторая вице-мисс конкурса красоты «Мисс Россия – 2014» Анастасия Костенко ждет четвертого ребенка. Модель счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым и уже подарила ему двоих дочерей и одного сына. Пол будущего наследника она пока не раскрывает.

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Беременная Костенко активно ведет свой блог в Сети, где рассказывает новости о себе и своей семье. И призналась, что просчиталась на целую неделю в своем сроке. Вопреки ожиданиям, рожать ей прогнозируют теперь в конце февраля. Многодетная мама уже в предвкушении встречи с новым членом семьи.

«Недавно поймала себя на мысли, что я очень соскучилась по родам и совсем не боюсь. Вот что значит своя команда, с которой я иду рожать в четвертый раз. Есть тут такие, как я, которые любят рожать?» — написала Костенко.

Беременность дается Анастасии довольно легко. И она даже организовала день рождения своей младшей дочке, причем без Тарасова, который уже вторую неделю находится в Дубае.