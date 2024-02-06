Волочкова нашла замену Джигурде в лице Шаляпина: «Мы с Прохором неразлучны»

Анастасия Волочкова после многолетней дружбы оборвала все связи с Никитой Джигурдой. Она приняла такое решение в результате скандала, случившегося из-за слитого в Сеть видео домашних посиделок. Балерина едва не лишилась выступлений, так как общественники принялись требовать ее «отмены».

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Джигурда регулярно участвовал в шоу Волочковой. Теперь его место занял Прохор Шаляпин. Артистка быстро провернула эту замену, и оказалась очень довольна результатом. Она теперь старается чаще публиковать кадры с Шаляпиным, и накануне концерта показала, что делит с ним одну гримерку.

«Мы с Прохором неразлучны», - радостно сообщила балерина.

Шаляпин тоже в восторге от сотрудничества с балериной. Они вместе делают шоу «Одержимость». Это новая программа, которую звезда готовила много месяцев в прошлом году.