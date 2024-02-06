Юрий Лоза рассказал, как сосулька с крыши едва не приземлилась ему на голову в день рождения

Музыкант Юрий Лоза рассказал об опасном происшествии, которое стряслось с ним в день его рождения. На свое 70-летие артист мог получить сосулькой по голове, выйди он на пять минут раньше из своего подъезда.

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Дело в том, что на машину Лозы обрушилась глыба льда с крыши. Артист обнаружил, что лобовое стекло авто оказалось разбито. Если бы он оказался рядом в этот момент, то вполне вероятно, что весь удар от сосульки принял бы на себя. Либо поранился осколками стекла, если бы уже сидел в машине.

«Хорошо, что не по голове. Это мне подарочек от наших служб», - поведал в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ Лоза.

Лозе ничего не оставалось, как сесть за руль и поехать в разбитой машине. Поскольку сильно торопился на выступление. Теперь ему предстоит ремонт автомобиля, и выйдет это в копеечку – 200 тысяч рублей.