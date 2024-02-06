Соседов высказался про Орбакайте на фоне отмены ее концертов: «Пора определиться. Сидеть на всех стульях сразу не пройдет»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о Кристине Орбакайте на фоне отмены ее концертов по Сибири. Певица весной собиралась в тур, но одно за другим ее выступления сорвались. В каждом случае это были инициативы активистов, которым позиция дочки Пугачевой до сих пор неясна.

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Соседов призывает Орбакайте высказаться. Критик считает, что если дочка Пугачевой, наконец, выскажется о событиях на Украине, то сразу снимет ряд вопросов к себе.

«Понятно, что она оказалась между двух стульев. С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом. Пора определиться. Спросить себя: кто ты и за кого ты? Сидеть на всех стульях сразу не пройдет», - сказал эксперт сайту News.ru.

Орбакайте, кстати, весь прошлый год провела в Нью-Йорке – она живет там с семьей уже долгие годы. И приехала в Россию только к новогодним корпоративам, зарабатывать. Такой расклад очень не понравился многим общественникам. И политик Виталий Бородин написал артистке сообщение с просьбой обозначить, наконец, свою позицию. Но она так и не произнесла ни слова.