Кристина Орбакайте осталась без тура по Сибири после жалоб активистов

Певица Кристина Орбакайте осталась без концертов в Сибири. Одно за другим ее выступления в рамках большого тура «На бис!» по региону оказались отменены из-за требований активистов.

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По мнению людей, звезда, живущая все время за границей и имеющая американское гражданство, приезжает на родину только чтобы заработать денег, а потом снова покидает Россию. И такое потребительское отношение к Отчизне и ее жителям не устраивает неравнодушных.

Сначала в Ула-Удэ, затем в Чите, Новосибирске, Братске организатор отказался от намерения привозить дочку Аллы Пугачевой. Также не состоятся выступления в Красноярске и Иркутске.

Сейчас остаются под вопросом выступления звезды в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

По материалам сайта Aif.ru