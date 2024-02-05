Самолет с Татьяной Тарасовой и другими тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

Вечером 5 февраля самолет российской авиакомпании выехал за пределы ВВП. Он заехал в сугроб во время посадки в аэропорту города Саранска. Отмечается, что на борту находились тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также ее коллеги Светлана Соколовская и Алексей Тихонов.

Отмечается, что они летели, чтобы попасть на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

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Они должны были приземлиться в половину девятого вечера. Во время торможения случилась авария, поэтому самолет съехал с полосы. По данным телеграм-канала Mash, к самолету сразу подъехала спецтехника и автобус для пассажиров. Снег был убран за полчаса. После этого пассажиры смогли покинуть борт. По предварительным данным, никто не пострадал.