Самолет с Татьяной Тарасовой и другими тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

Татьяна Тарасова летела на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Фото: Global Look Press

Вместе с Татьяной Анатольевной на борту находились Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые летели на соревнования.

Вечером 5 февраля самолет российской авиакомпании выехал за пределы ВВП. Он заехал в сугроб во время посадки в аэропорту города Саранска. Отмечается, что на борту находились тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также ее коллеги Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. 

Отмечается, что они летели, чтобы попасть на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

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Они должны были приземлиться в половину девятого вечера. Во время торможения случилась авария, поэтому самолет съехал с полосы. По данным телеграм-канала Mash, к самолету сразу подъехала спецтехника и автобус для пассажиров. Снег был убран за полчаса. После этого пассажиры смогли покинуть борт.  По предварительным данным, никто не пострадал. 

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