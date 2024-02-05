Хирург Шашанк Гурджар заявил, что восстановление Кейт Миддлтон после операции может затянуться на девять месяцев

Кейт Миддлтон в последних числах января выписали из госпиталя. Она перенесла плановую операцию на брюшной полости. Принцесса Уэльская почти две недели находилась под присмотром медиков, а потом отправилась домой в Виндзор. Она успела соскучиться по детям. Жена принца Уильяма проходит реабилитацию, которая будет длиться примерно до конца марта.

Эксперт по абдоминальной хирургии Шашанк Гурджар оценил ее состояние. Он отметил, что Кэтрин точно не нужно спешить возвращаться к своим обязанностям. После такой операции могут возникнуть осложнения. По его словам, реабилитация может затянуться на девять месяцев. Он подчеркнул, что именно столько времени требуется, чтобы шов мог затянуться.

«Пациенты еще в течение этого времени после операции ощущают некоторую тянущую боль в животе из-за шва», — добавил Шашанк.

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Эксперт пояснил, что Миддлтон пока будет испытывать трудности даже в простых делах, поэтому ей придется во многом положится на близких, пишет Daily Star. Ранее принц Уильям временно отказался от своих обязанностей, чтобы помогать жене и заняться детьми, пока она восстанавливается.