У короля Великобритании Карла III дагностировали рак

5 февраля стало известно, что у короля Великобритании Карла III обнаржили онкологическое заболевание. На данный момент монарх отложит свои публичные обязанности. Об это объявили в Букингемском дворце.

Также отмечается, что 75-летний Карл III уже начал курс лечения. Он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с документами.

Напомним, что лишь в конце января его выписали из больницы. Он провел под наблюдением медиков три ночи. Королю сделали плановую операцию на простате. Одовременном с нм попала в госпиталь принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. Теперь она находится в Виндзоре, где проходит реабилитацию.