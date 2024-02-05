39-летняя Анна Калашникова призналась, что заморозила яйцеклетки: «Очень хочу еще детей»

Анна Калашникова 5 февраля появилась на премьере сериала «Саша и Питер». Она впервые вышла в свет после пластической операции. Певица решила сделать фигуру более точеной. Она рассказала, что ей предстоит месяц реабилитации, но уже сейчас артистка работает и готовится давать концерты.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro бывшая невеста Прохора Шаляпина неожиданно заявила, что решила заморозить яйцеклетки.

«Сдала сегодня яйцеклетки. У меня была еще одна операция сегодня, еще один наркоз. Я решила заморозить яйцеклетки, потому что очень хочу еще детей. Как-то сложные отношения у меня с личной жизнью. Пока с детьми не получается», – поделилась Анна.

Напомним, что у нее растет сын Даниил. Личность отца мальчика она скрывает. Скоро ее наследнику исполнится девять лет.

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«Сын хочет быть звездой. Он хочет быть круче, чем я, знаменитее, чем я. Он начал активно писать песни сам. Мы его не водили в этом направлении. Я категорически была против, потому что мальчик должен быть мальчиком. Я не хотела, чтобы он был в шоу-бизнесе, но корни берут свое», – похвасталась певица.

Она призналась, что теперь занимается с Даниилом вокалом. Также Калашникова отметила, что наследник пытается быть блогером и снимает много видео.