39-летняя Анна Калашникова призналась, что заморозила яйцеклетки: «Очень хочу еще детей»

Анна Калашникова уже растит одного сына. Фото: Global Look Press

Певица Анна Калашникова решила подстраховаться, так как в личной жизни у нее все сложно.

Анна Калашникова 5 февраля появилась на премьере сериала «Саша и Питер». Она впервые вышла в свет после пластической операции. Певица решила сделать фигуру более точеной. Она рассказала, что ей предстоит месяц реабилитации, но уже сейчас артистка работает и готовится давать концерты. 

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro бывшая невеста Прохора Шаляпина неожиданно заявила, что решила заморозить яйцеклетки.

«Сдала сегодня яйцеклетки. У меня была еще одна операция сегодня, еще один наркоз. Я решила заморозить яйцеклетки, потому что очень хочу еще детей.  Как-то сложные отношения у меня с личной жизнью. Пока с детьми не получается», – поделилась Анна. 

Напомним, что у нее растет сын Даниил. Личность отца мальчика она скрывает. Скоро ее наследнику исполнится девять лет. 

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«Сын хочет быть звездой. Он хочет быть круче, чем я, знаменитее, чем я. Он начал активно писать песни сам. Мы его не водили в этом направлении. Я категорически была против, потому что мальчик должен быть мальчиком.  Я не хотела, чтобы он был в шоу-бизнесе, но корни берут свое», – похвасталась певица. 

Она призналась, что теперь занимается с Даниилом вокалом. Также Калашникова отметила, что наследник пытается быть блогером и снимает много видео. 

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