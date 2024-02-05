Анна Калашникова впервые вышла в свет после пластической операции: «Пока еще отекшая»

Анна Калашникова в конце января сообщила, что решилась на пластическую операцию. Она позже призналась, что на такой шаг ее сподвиг таинственный бойфренд. Певица сделала талию узкой, а бедра более упругими и пышными. Она заверяла, что ей потребуется один месяц на реабилитацию. Однако 5 февраля модель неожиданно посетила премьеру сериала «Саша и Питер».

Она предстала в мини-платье с эффектом переливающегося диско-шара. Анна подчеркнула свои формы и длинные ноги. Артистка пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Вот сегодня у меня была перевязка. Прошла неделя уже. Мы обрабатывали швы. Все прошло хорошо, но, честно говоря, тяжело ходить на каблуках. Я надеваю их буквально на несколько минут. Так получилось, что мне вчера пришлось вести мероприятие почти четыре часа. Я почувствовала себя плохо. Тяжеловато, но я стараюсь уже работать по полной. Пока еще отекшая, в белье. Целый месяц мне нужно ходить в белье», – поделилась Калашникова.

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Она призналась, что результат операции будет виден только после реабилитации. Певица отметила, что у нее уже скоро будут концерты. Она не собирается сидеть дома. Блондинка подчеркнула, что обсудила все со своим врачем.