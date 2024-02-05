Агент актера Кологривого высказалась о его конфликте с Гордоном: «Это было давно, уже все забыли»

Никита Кологривый в последнее время часто подвергается критике в Сети. Он снова привлек к себе внимание на днях, когда вышел выпуск передачи «Закрытый показ», где у него случился конфликт с Александром Гордоном.

Ведущий попросил актера дать свою оценку фильму, но в итоге ответ гостя его не устроил. Он попросил дать емкий ответ в двух словах. Это не понравилось Никите. Более того, Гордон подчеркнул, что это его программа, поэтому дал гостью два варианта развития событий, согласится и дать ответ или уйти.

После этого звезда фильма «По щучьему велению» покинул студию. Зрители удивились тому, что Кологривый вспылил. Многие решили он действовал очень неуважительно и импульсивно.

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Агент звезды Алла, удивилась тому, что конфликт привлек столько внимания.