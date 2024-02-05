Анна Калашникова призналась, что потратила миллион рублей на пластику: «У меня талия, как Людмилы Гурченко»

Анна Калашникова недавно сообщила, что находится в больнице. Она призналась, что сделала пластическую операцию. Певица сначала не стала делится подробностями. Но оказалось, что она захотела полностью преобразиться. Модель рассказала, что решилась на это ради возлюбленного, которому нравится пятая точка Дженнифер Лопес. Она специально поправилась, чтобы хирург мог использовать ее жир, закачав его в ягодицы.

По словам Анны, она потратила один миллионы рублей, чтобы ее фигура стала еще совершеннее. Певица заверила, что бойфренд уже видел ее и остался в восторге.

«Теперь у меня талия, как у юной Людмилы Гурченко, и ягодицы, как у Джей Ло», – похвасталась она.

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В ближайшее время Калашникова не будет посещать светские мероприятия. Она пока находится на реабилитации, которая займет около месяца. Блонднка заверила, что довольна своим преображением, пишет «МК».