«Русская Моника Беллуччи»: россияне бурно отреагировали на появление Алсу в алом платье на вечеринке

Алсу является известной певицей. Она всегда отличалась утонченным стилем. Многие ее считают одной из самых красивых девушек в отечественном шоу-бизнесе. Об этом говорила в том числе Ксения Собчак.

И в 40 лет артистка не только старается держать себя в форме, но и регулярно экспериментирует с имиджем. Она носит не только вечерние платья в пол, но также джинсы, шорты и яркие пальто. А накануне звезда решила преобразиться для выхода в свет, выбрав непривычный лук.

На новом видео Алсу красовалась в силуэтнм платье алого цвета с бантами на плечах. Наряд подчеркнул точеную фгуру. Она дополнила образ короткими полупрозрачными перчатками в ретро стиле, клетчатой сумкой-сундучком. Певица сделала макияж с акцентом на губы и высокую укладку с прядями у лица.

Она продемонстрировала безупречную кожу и лицо без морщин. Артистка приехала в ресторан, чтобы поздравить подругу с днем рождения. Она веселилась весь вечер.