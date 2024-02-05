«Русская Моника Беллуччи»: россияне бурно отреагировали на появление Алсу в алом платье на вечеринке

Алсу является известной певицей. Она всегда отличалась утонченным стилем. Многие ее считают одной из самых красивых девушек в отечественном шоу-бизнесе. Об этом говорила в том числе Ксения Собчак.
И в 40 лет артистка не только старается держать себя в форме, но и регулярно экспериментирует с имиджем. Она носит не только вечерние платья в пол, но также джинсы, шорты и яркие пальто. А накануне звезда решила преобразиться для выхода в свет, выбрав непривычный лук.
На новом видео Алсу красовалась в силуэтнм платье алого цвета с бантами на плечах. Наряд подчеркнул точеную фгуру. Она дополнила образ короткими полупрозрачными перчатками в ретро стиле, клетчатой сумкой-сундучком. Певица сделала макияж с акцентом на губы и высокую укладку с прядями у лица.
Она продемонстрировала безупречную кожу и лицо без морщин. Артистка приехала в ресторан, чтобы поздравить подругу с днем рождения. Она веселилась весь вечер.
«Обожаю тематические мероприятия», — заверила многодетная мама.
Во время праздника Алсу исполнила свои хиты. Она решила порадовать именинницу и других гостей. Артистка таже танцевала с подругами. Поклонники были восхищены тем, как выглядит исполнительница песни «Зимний сон». Многие посчитали, что она обладает такой же ослепительной красотой, как итальянская актриса Моника Беллуччи.
«Такие необычные образы стала Алсу примерять. Удивляет», – отметила lima_nad.
«Ну, что за безупречная женщина», – восхитилась rufina_de_france.
«Яркий цвет безумно идет», – пишет wl.brand.
«Русская Моника Беллуччи», – заявила yana___y.
«Monica Bellucci vibes», – сказала arianaofficial.
«Ох, какая! Bellissiomo», – присоединилась mad.mado.
Добавим, что сейчас Монике Беллуччии 59 лет. Она не перестает следить за внешностью. В прошлом году актриса стала встречаться с режиссером Тимом Бертоном. Не так давно они впервые появились публично вместе на Римском кинофестивале.
А вот Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Недавно появились слухи, что у них разлад в отношениях и якобы супруги готовятся к разводу. Но певица опровергла сплетни. Она заверила, что у них не только все в порядке, но бизнесмен одаривает ее подарками.
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У пары растут дочки Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Скоро наследницы артистки станут студентсками. Благодаря им она стала чаще носить молодежные наряды. Алсу признавалась, что они особенно сильно сблизились во время пандемии. Она носит спортивные костюмы и даже топики. Но на сцене звезда предпочитает быть элегантной.
К слову, певица признавалась, что ходит к косметологу, чтобы выглядеть молодо. Также она не стала исключать, что в будущем воспользуется услугами пластического хирурга.
Алсу и Моника Беллуччи. Фото: соцсети Алсу, Global Look Press
Ранее Алсу рассказывала, что не была обделена мужским вниманием. Она в юности стала знаменитой. Уже тогда у нее появились поклонники. Артистку звали в ресторане и предлагали дорогие подарки. Но после того, как она встретила будущего мужа, все ухажеры перестали ее донимать своим внимание.