Наташа Королева призналась, что скоро вернется в Россию: «Я не могу позволить себе долго отдыхать»

Наташа Королева улетела в США почти одновременно с Филиппом Киркоровым. Певица сначала хранила молчание. Она лишь поделилась снимками, на которых позировала с друзьями в Майами. Вскоре люди из окружения артистки сообщили, что она отправилась в Америку ради мамы Людмилы Порывай. 12 февраля она отметил 78-летие. Королева хочет быть с ней в этот день.

«Я поехала на день рождения к маме», – подтвердила звезда.

Намечается семейное застолье. К имениннице приедет и старшая дочка Руся, которая тоже живет в США. Королева будет рядомс родными. В последнее время у нее много работы, поэтому она стала реже видеться с близкими. Порывай признавалась, что ей хотелось бы видеть чаще дочку. И скоро у Наташи стартует новый тур. С 20 февраля и до лета она будет давать концерты в России.

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