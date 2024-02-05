Певица Клава Кока рассказала о новом этапе в отношениях с возлюбленным: «Полностью съедемся»

Клава Кока в 2023 году начала строить отношения с Александром Повериным. Он стал победителем шоу «Сердце Клавы». И 5 февраля певица объявила, что они решились на новый этап в отношениях. До этого момента пара встречалась и вместе путешествовала.

«На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много... Так что попробуем выйти на новый этап», – похвасталась артистка.

Также она рассказала, что бойфренд уже выстраивает рамки и даже выражает недовольство тем, что его избранница публикует пляжные фото в купальнике. При этом Клава заверила, что он ничего ей не запрещает. По словам артистки, они во всем стараются быть осторожными, чтобы не ранить друг друга.

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Напомним, что в прошлом году Кока купила квартиру в Москве. Сейчас там идет ремонт. Она надеется, что скоро туда сможет переехать.