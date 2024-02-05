Светлана Немоляева призналась, что смогла похудеть на 20 килограммов: «Была таким оладушком»

Светлана Немоляева в 86 лет продолжает активно работать. Она может похвастаться подтянутой фигурой. Актриса играет в Театре имени Маяковского. Недавно она рассказала, что не всегда была стройной. Ей в молодости пришлось приложить усилия, чтобы вернуться в форму. Теперь артистка уже не испытывает проблем с весом.

«Сегодня я с весом уже не борюсь. Это в молодости я была пышненькой, но потом похудела и больше не поправлялась. В юности, будучи пончиком, еще учась в Щепке, я снималась в «Евгении Онегине», играла Ольгу. Была таким оладушком — взяли меня, думаю, скорее за мои формы, нежели за талант», — высказалась Светлана Владимировна.

Она отметила, что хотела играть разные роли, а формы бы вынудили ее попадать лишь в один образ. Педагог актрисы Виктор Коршунов также настаивал на том, что ей надо поработать над внешностью, чтобы сделать блестящую карьеру в кино.

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Немоляева не стала скрывать, что худеть было сложно, так как она любила полакомиться вкусненьким, но спустя несколько лет она добилась желаемого результата. Сбросив 20 килограммов, актриса привыкла есть мало и соблюдать режим питания. Теперь она уже не думает про фигуру, пишет Леди.Mail.Ru.