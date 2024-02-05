Брутян поздравила тещу Прилучного с днем рождения: «Мне до нее далеко»

Зепюр Брутян уже больше года состоит в браке с Павлом Прилучным. Она актриса с армянскими корнями. Порой к ней в гости приезжают родственники. 4 февраля ее мама Гаяне Согомонян отметила день рождения. Дочка поздравила ее в соцсети. Также супруги прислали имениннице роскошный букет и открытку.
«Сегодня очень важный и счастливый день для меня. Сегодня родилась моя мама. Я безумно ее люблю, мы с ней просто две лучшие подруги. У нас есть еще одна подруга — это Рипси. Я безумно счастлива, что у меня такая мама — сильная, терпеливая, мудрая. Очень хочется быть похожей на нее, но мне до нее далеко», — пояснила Брутян.
Потом Гаяне предстала в ресторане. Она отметила свой день рождения с близкими. Возможно, Прилучный приезжал, чтобы поздравить тещу. У него хорошие отношения с ней. У супругов растет сын Микаэль, с которым приезжают нянчится бабушки и дедушки.
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Напомним, что у Зепюр есть сестра Рипсимэ и брат Геворг. Она регулярно видится с ними. В 2022 году пара устраивала путешествие по Армении. Актриса знакомила Прилучного со своими родными краями.
Гаяне Согомонян. Фото: соцсети Гаяне Согомонян