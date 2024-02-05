Брутян поздравила тещу Прилучного с днем рождения: «Мне до нее далеко»

Потом Гаяне предстала в ресторане. Она отметила свой день рождения с близкими. Возможно, Прилучный приезжал, чтобы поздравить тещу. У него хорошие отношения с ней. У супругов растет сын Микаэль, с которым приезжают нянчится бабушки и дедушки.

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Напомним, что у Зепюр есть сестра Рипсимэ и брат Геворг. Она регулярно видится с ними. В 2022 году пара устраивала путешествие по Армении. Актриса знакомила Прилучного со своими родными краями.