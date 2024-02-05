Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на премии «Грэмми»

Во время премии случилась неприятная ситуация. Свифт во время вручения награды даже не посмотрела на Дион и проигнорировала ее поздравления, просто выхватив статуэтку из ее рук. После этого зрители стали критиковать певицу за такое пренебрежительное поведение.

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Напомним, что Селин в свои 55 лет она неизлечимо больна. У нее обнаружили синдрома мышечной скованности — очень редкого неврологического заболевания. Отмечается, что признаками этой болезни являются постоянное напряжение мышц тела и болезненные спазмы, которые в уже запущенных случаях даже провоцируют переломы и деформацию суставов.