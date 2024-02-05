Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на премии «Грэмми»

Селин Дион в свои 55 лет продолжает выступать, но уже крайне редко дает концерты. Накануне состоялась музыкальная премия «Грэмми», на которой собрались все главные знаменитости. Певица тоже приехала на мероприятие. Она предстала в вечернем платье и горчичном длинном пальто.
Артистка сделала лаконичную укладку, выпрямив короткие локоны. Макияж с акцентом на глаза и крупное ожирелье дополняли ее вечерний аутфит. Она вышла на сцену, чтобы вручить награду Тейлор Свифт в категории «Альбом года».
Селин Дион на премии. Фото: соцсети Селин Дион
Во время премии случилась неприятная ситуация. Свифт во время вручения награды даже не посмотрела на Дион и проигнорировала ее поздравления, просто выхватив статуэтку из ее рук. После этого зрители стали критиковать певицу за такое пренебрежительное поведение.
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Напомним, что Селин в свои 55 лет она неизлечимо больна. У нее обнаружили синдрома мышечной скованности — очень редкого неврологического заболевания. Отмечается, что признаками этой болезни являются постоянное напряжение мышц тела и болезненные спазмы, которые в уже запущенных случаях даже провоцируют переломы и деформацию суставов.