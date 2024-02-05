Оксана Акиньшина показала фото своей семилетней дочери от Арчила Геловани

Оксана Акиньшина состоит в разводе с Арчилом Геловани. Они были вместе шесть лет, но в 2018 году пара распалась. Актриса растит сына Константина и дочку Эмми от кинопродюсера. А от прошлых отношений с Дмитрием Литвиновым у нее есть сын Филипп.

Обычно артистка оберегает личную жизнь от лишнего внимания. Наследников она показывает крайне редко. Но накануне звезда выложила фото младшей дочери. Малышка красовалась в вечернем платье с мерцающей накидкой. Она отметила, что кадр приурочен ко дню рождению, которое Эмми отметила недавно.