Оксана Акиньшина показала фото своей семилетней дочери от Арчила Геловани

Оксана Акиньшина состоит в разводе с Арчилом Геловани. Они были вместе шесть лет, но в 2018 году пара распалась. Актриса растит сына Константина и дочку Эмми от кинопродюсера. А от прошлых отношений с Дмитрием Литвиновым у нее есть сын Филипп.
Обычно артистка оберегает личную жизнь от лишнего внимания. Наследников она показывает крайне редко. Но накануне звезда выложила фото младшей дочери. Малышка красовалась в вечернем платье с мерцающей накидкой. Она отметила, что кадр приурочен ко дню рождению, которое Эмми отметила недавно.
Эмми Геловани. Фото: соцсети Оксаны Акиньшиной
Многие поклонники восхитились тем, как подросла девочка. Поклонники отметили, что она растет копией своей мамы. Напомним, что ее брату Константину 11 лет, а Филиппу — 14 лет.
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В последнее время Акиньшина строит отношения с Данилой Козловским. Они стараются не говорить о своем романе, но иногда вместе выходят в свет, посещая важные кинопремьеры.